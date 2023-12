Geflüchtete Künstler aus der Ukraine: Auftritte in NRW

Vier Sängerinnen und vier Sänger betreten die Bühne in der Kulturkirche in Ladbergen. Eine Stunde lang mit A cappella Gesang und einer Botschaft. Ein emotionaler Auftritt geflüchteter Künstler.

Sie haben ihre Stimme, die Musik und eine Mission. " Wir möchten den Menschen sagen, wir brauchen immer noch eure Unterstützung, " sagt Iryna Patsulia und ergänzt: " Wir verstehen, dass die Menschen hier inzwischen müde sind vom Krieg, aber traurigerweise geht das Kämpfen immer weiter und unsere Leute in der Ukraine brauchen Hilfe. "

Und deswegen macht die geflüchtete Sopranistin aus Kiew das, was sie am besten kann und liebt: Musik.

"Die Konzerte sind wichtig für uns persönlich. Die Auftritte helfen uns, nicht zu sehr über den Krieg nachzudenken." Sopranistin Iryna Patsulia

Und sie wollen nicht nur um Hilfe und Spenden bitten. Das "Freedom Consort" (übersetzt: "Freiheits-Ensemble") wolle auch etwas zurückgeben, sagt Iryna Patsulia: " Wir wollen den Zuhörern Freude und glückliche Emotionen geben und unsere ukrainische Kultur näherbringen. "

Spenden für ukrainisches Kinderheim

Die Konzerte sind kostenlos

Die Konzerte des " Freedom Consort " sind kostenlos. Am Ende sammeln die Sängerinnen und Sänger Spenden ein. Beim Konzert in der Kirche in Ladbergen im Kreis Steinfurt etwa sammeln sie Geld für ein Kinderheim in der stark vom Krieg betroffenen Region Donezk im Osten der Ukraine.

Bei den Auftritten singt der kleine Chor aus geflüchteten Profimusikern Renaissance-Musik aus Italien, moderne Pop-Arrangements und auch traditionelle Weihnachtslieder aus ihrer Heimat.

" Freedom Consort " ist in ganz NRW unterwegs

Das achtköpfige Gesangsensemble hat sich direkt nach dem Kriegsausbruch im Februar 2022 gegründet. Seitdem touren die Musikerinnen und Musiker in wechselnder Besetzung auch immer wieder durch NRW. Zur Zeit suchen sie Schutz vor dem Krieg und leben verteilt in Europa - in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Bulgarien. Alle sind Profisänger, die sich aus Kiew oder von internationalen Opernbühnen kennen. Ein Tenor in der Gruppe kommt aus Lettland. Er ist ein Freund der Sängerinnen und hilft aus, weil ukrainische Männerstimmen gerade selten sind. Männer im wehrfähigen Alter dürfen die Ukraine zur Zeit nicht verlassen.

"Bitte vergesst uns nicht!"

Die Sopranistin Iryna Patsulia ist glücklich über jeden Auftritt und die Zuhörer, die zu den Konzerten kommen. " Wir möchten den Menschen sagen, wir brauchen euch, bitte vergesst uns nicht! "

Die nächsten Auftritte des „Freedom Consort“ in NRW:



Mittwoch, 6.12.23, 18:00 Uhr, Konzert, Kirche St. Michael, Münster-Gievenbeck

Donnerstag, 7.12.23, 19:00 Uhr, Konzert, Citykirche, Aachen

Freitag, 8.12.23, 18:30 Uhr, Gottesdienst, Kirche St. Michael, Düren-Echtz

Samstag, 9.12.23, Konzert, Kirche St. Barbara, Inden-Schophoven

Sonntag, 10.12.23, Gottesdienst, Kirche St. Antonius, Eschweiler-Röhe

