Beim Verein Sauerland-Tourismus ist man mit den am Freitag von IT.NRW veröffentlichten Zahlen dennoch zufrieden: Anders als beispielsweise das Ruhrgebiet sei das Sauerland bereits eine stark entwickelte Ferienregion. Zuwächse seien also kaum noch möglich.

Hohe Zahl an Tagesgästen

Urlaub am Sorpesee in Sundern.

Dazu kommt, dass die Landesstatistiker nur die Zahlen der Betriebe über zehn Betten registrieren. " Im Sauerland haben wir allerdings viele kleine Anbieter, die bei der Statistik unterm Radar bleiben ", sagt Rouven Soyka vom Sauerland-Tourismus.

Die Urlauber, die ins Sauerland kommen, bleiben tendenziell etwas kürzer als früher. Die Zahl der Tagesgäste sei hoch, so Rouven Soyka.

"Die Gäste sind zum Beispiel aus dem Ruhrgebiet superschnell im Sauerland, superschnell aber auch wieder weg." Rouven Soyka, Sauerland-Tourismus

Campingurlaub boomt

Camping ist die kostengünstige Alternative zum Hotel und daher sehr beliebt bei Urlaubern.

Im Sauerland, wie überall in NRW , laufen Campingplätze richtig gut. Rund 50 Betriebe gibt es in diesem Bereich - angefangen von kleinen, oft urigen Stellplätzen an Gasthöfen bis hin zu großen Anlagen. Der Campingplatz am Hennesee beispielsweise gilt als einer der gefragtesten in ganz Deutschland.

Besonders beliebt bei den Campern ist es, mit dem Wohnmobil anzureisen und dann im Sauerland eine E-Bike- oder Wandertour zu machen. " Camping ist eine vergleichsweise kostengünstige Alternative zu Hotels ", sagt Max Hoffmeister vom Sauerland-Tourismus. " Und die Gäste sind zunehmend preisbewusst ", merkt er an.

Der Verein Sauerland-Tourismus hat daher auch weiter die Camper als Zielgruppe im Auge. Bei der Fahrradmesse in Essen hat der Verein die Kombi Caravaning plus Radfahren auf Sauerlandradweg, Möhnetalradweg & Co. gezielt beworben. Die Resonanz des Messepublikums sei gut gewesen, heißt es.