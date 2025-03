Der selbstfahrende Bus ist ungefähr so groß wie ein Bulli und rot lackiert. Sieht auf den ersten Blick wie die anderen Linienbusse in Herford. Erst beim Blick in den Bus wird klar, warum er etwas Besonderes ist: Er fährt alleine - also ohne Fahrer. Bis zu 50 km/h schnell kann der Bus fahren und hat neun Sitzplätze sowie einen Rollstuhlplatz.

Ab heute ist der autonome Bus auf den Straßen rund um den Herforder Hauptbahnhof unterwegs. So lernt er die Umgebung kennen. Er ist voll mit Kameras und Computersystemen und kontrolliert bei den Testfahrten, ob die in seinem System hinterlegten Karten mit der gefahrenen Route übereinstimmen.

Ab Sommer mit Fahrgästen

Bei diesen Testfahrten ist noch ein Sicherheitsfahrer dabei. Der kann eingreifen, falls etwas passiert. Zum Beispiel, wenn eine Ampel auftaucht, die nicht in den Karten hinterlegt ist. Im Sommer soll dann ein zweiter autonomer Bus dazukommen - und dann können wahrscheinlich auch schon Fahrgäste mitfahren.

Ein selbstfahrender Bus fährt jetzt regelmäßig durch Herford.

Die autonomen Busse sollen den bestehenden Busverkehr ergänzen und vor allem Menschen im ländlichen Raum an das Verkehrsnetz anbieten. Fahrgäste sollen den Bus irgendwann per App buchen können. Dieser holt sie dann zuhause ab und bringt sie zur nächsten Bushaltestelle.

Testfahrten in Herford, Oslo und Genf

Herford ist neben Oslo und Genf eine von drei Städten, in denen die autonome Busse getestet werden. In Oslo läuft der Testbetrieb seit 2024. Da wird der Bus als Zubringer zu den U-Bahnstationen eingesetzt. In Genf soll die Testphase Anfang 2026 losgehen und ein bestimmtes Wohngebiet abdecken.

Herford wurde ausgewählt, weil es sich als mittelgroße Stadt gut eignet, um die Mobilität in einer ländlichen Region zu verbessern. Das Projekt wird von der EU gefördert und ist laut der Deutschen Bahn das letzte größere Projekt, um das autonome Fahren zu testen. Danach soll die Technologie serienreif sein.

