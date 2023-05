Erneut Verstöße gegen Tierschutz in Schweinemastbetrieb im Münsterland

Schweine mit blutigem Mastdarmvorfall - tote Tiere - Schweine, die in ihrem eigenen Kot stehen: erneut haben Tierschutzaktivisten heimlich Aufnahmen in einer Schweinezucht- und Mastanlage gemacht.

Die Aufnahmen sind in einem Betrieb im Münsterland gemacht worden, sagt Denise Weber vom Deutschen Tierschutzbüro in Sankt Augustin. Bei diesem Mastbetrieb handelt es sich um ein sogenanntes geschlossenes System: rund 500 Sauen produzieren dort jährlich mehrere Tausend Ferkel, die dann gemästet werden.

Am Donnerstagvormittag erstattet das Deutsche Tierschutzbüro Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Münster.

Laut Tierschützern handelt es sich um Tierquälerei

Die Videos seien in der Zeit von November 2022 bis Februar 2023 entstanden. Man sieht kranke und zum Teil schwer verletzte Tiere, die nach Ansicht des Deutschen Tierschutzbüros nicht veterniärmedizinisch behandelt worden sind.

Die Tiere hätten eitrige Wunden am Bein, so Denise Weber. In einer anderen Szene erkennt man ein Schwein, das ohne Futter und Wasser in einem Zwischengang gehalten wurde. Andere Tiere hätten in ihren eigenen Exkrementen gestanden - die Buchten seien völlig verdreckt gewesen.