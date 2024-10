Streit um Trinkwasser-Pipeline von der Ruhr nach Bielefeld

BUND hat Angst um Wasserversorgung im Ruhrgebiet

„ Wenn künftig dauerhaft ein erheblicher Teil des Bielefelder Trinkwassers aus den Ruhrtalsperren beziehungsweise dem Wasserwerk Echthausen im Ruhrtal bezogen wird, kann das landesweit zu Fehlentwicklungen der Wasserversorgung führen “, so der BUND . Das stehe den „ Belangen des Natur- und Gewässerschutzes und einer sicheren Wasserversorgung von vier Millionen Menschen im Ruhrgebiet entgegen. “ Eine „ nachhaltige Wasserstrategie “ müsse auf „ ortsnahe Vorkommen “ setzen.

Zweifel hat der BUND auch daran, dass der Wasserbedarf in Bielefeld bis 2050 stark zunimmt, in den vergangenen 30 Jahren sei der Verbrauch gefallen. Auch die Niederschlagsmengen hätten auf lange Sicht eher zugenommen. Selbst in der Dürrephase 2018 bis 2022 habe es nie Versorgungsprobleme gegeben.

Besser Wasser sparen, sagen Umweltschützer

Die Stadt solle auf Wassersparen setzen, so der BUND. Mehrere Städte hätten schon „Wasser-Ampeln“, mit denen man die Menschen sensibilisiert. Auch könnte mehr Regenwasser als Brauchwasser genutzt werden. Und: Die Beteiligung von Gelsenwasser an einer neuen Versorgungsgesellschaft sehen die Umweltschützer kritisch. Wasserversorgung müsse „ zu 100 Prozent in öffentlicher Hand verbleiben “.

Gelsenwasser selbst sagt nichts zu dem Konflikt. Man könne „ die bestehenden Kapazitäten von Wasserwerken an der Ruhr nutzen und damit vom gesamten System des Ruhrverbandes mit seinen zahlreichen Talsperren im niederschlagsreicheren Sauerland profitieren “. Die Stadtwerke sind von der Pipeline überzeugt: „ Weil die Faktenlage eindeutig dafür spricht. “

Bielefeld will mit den Kritikern nach der Entscheidung reden

Die Stadt selbst will sich zu der Kritik nicht äußern, weil „ der Abstimmungsprozess noch nicht abgeschlossen “ sei. Ende Oktober werde sich der Umweltdezernent mit den Umweltschützern treffen. Doch am 1. Oktober tagt der Umweltausschuss, und Mitte Oktober will der Rat alles beschließen.

