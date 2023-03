Storck darf in Halle mehr Grundwasser pumpen

Der Kreis Gütersloh hat dem Süßwarenhersteller Storck jetzt die höhere Grundwasserentnahme genehmigt. Die Fördermenge steigt damit jährlich von 450.000 auf 625.000 Kubikmeter Grundwasser. Das zusätzliche Wasser soll aus dem bereits bestehenden und einem neuen Brunnen kommen.

Wasserentnahme unter Auflagen

Die höhere Grundwasserentnahme ist jedoch mit Auflagen verbunden. Storck muss unter anderem den Wasserverbrauch dauerhaft überwachen, eine Absenkgrenze beschränkt die Wasserentnahme in möglichen Trockenzeiten.

Storck will seine Produktion am Standort in Halle erweitern. Umweltschützer kritisieren die damit verbundenen Maßnahmen. Im Vorfeld der Rodung des an das Firmengelände angrenzenden Steinhauser Waldes hatten die Gegner der Erweiterung den Wald mehrere Monate mit Baumhäusern besetzt.