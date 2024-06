Bethel aus Bielefeld lässt Sterbehilfe in Zukunft in den Einrichtungen zu

Die Stiftungen reagieren damit auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Februar 2020. Danach hat jeder Mensch das Recht, selbst über Art und Zeitpunkt des eigenen Todes zu bestimmen. Das dürfe niemandem verwehrt werden.

Dieses Grundrecht respektieren die Stiftungen in Bethel in Zukunft. Ein assistierter Suizid wird in Bethel aber nicht angeboten, sondern nur geduldet. Zukünftig wird den Anbietern vom assistierten Sterben der Zugang zu den Patienten und Patentinnen nicht verwehrt. Das heißt, wer von seinem Recht auf selbstbestimmtes Sterben Gebrauch machen will, darf die Hilfe Dritter erhalten. Als diakonische Einrichtung will man sich aber nicht selbst an Sterbehilfe beteiligen.

Bethel will weiter fürs Leben werben

Die Entscheidung sei das Ergebnis eines beauftragen Gutachten der Universität Münster. Danach sei klar, dass Bethel eine lebensbejahende Haltung einnehmen und in seinen Häusern befördern dürfe, solange das nicht in ein aktives Verhindern eines Suizidwunsches umschlage.

Für eine christliche Einrichtung ist das Thema Sterbehilfe eine Herausforderung, sagte der Pressesprecher der Stiftungen. Das Gutachten verschafft Bethel jetzt Klarheit. Bisher war der Prozess und der Umgang mit assistiertem Sterben ungeklärt. Es bleibt aber die Sorge, so der Pressesprecher, dass Suizid als Ausweg betrachtet werde. Zum Beispiel, um anderen Menschen nicht zur Last zu fallen.