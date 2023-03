Alles, was Sie zur Sprengung der Talbrücke Eisern wissen müssen

Was ist bisher passiert?

Die Sprengung der ersten Häfte der Eiserntalbrücke im Oktober 2020

Zuerst war im Oktober 2020 die erste Hälfte der Brücke in Fahrtrichtung Dortmund gesprengt worden. Danach wurde das neue Bauwerk fertiggestellt. Ende Februar wurde der Verkehr auf dieses neue Bauwerk umgelegt.

Video starten, abbrechen mit Escape Sprengung Talbrücke Eisern, 2020 04:10 Min. . Verfügbar bis 24.03.2024.

Wie sehen die Vorbereitungen für die Sprengung aus?

Nachdem der Verkehr auf das neue Bauwerk umgelegt wurde, laufen die Vorbereitungen für die Sprengung. Die Lkw laden Erde und Schotter unterhalb der Brücke ab, sodass sie bei der Sprengung sanft im Tal landen kann.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Außerdem verliert die Brücke an Gewicht, indem die Geländer demontiert werden und die Asphaltschicht abgetragen wird. So müssen nicht zu viele Brückenteile nach unten fallen und die Wucht des Aufpralls wird gemindert.

Darüber hinaus bohren Sprengmeister Michael Schneider und sein Team Löcher für den Sprengstoff - 525 Bohrlöcher müssen mit insgesamt 45 Kilogramm Sprengstoff gefüllt werden.

525 Bohrlöcher werden mit Sprengstoff gefüllt

In die Pfeiler werden sogenannte Sprengmäuler eingeschnitten, die wie Dreiecke aussehen. In diese werden Mäuler gebohrt und mit Ladung gefüllt. Bei der Sprengung fliegen die Dreiecke dann heraus, so dass jeder Pfeiler und eben auch die Brücke seitlich fallen kann.

Wie soll die Sprengung ablaufen?

Anders als bei den letzten Sprengungen entlang der A 45 soll die Talbrücke Eisern nicht senkrecht nach unten stürzen, sondern sie muss zur Seite kippen. Das ist wichtig, um das neue Bauwerk, was bereits fertig ist, nicht zu beschädigen.

Sprengmeister Michael Schneider bereitet alles genau vor

Am Sonntag um 11 Uhr soll die Talbrücke Eisern gesprengt werden. Kurz davor wird es noch einen lauten Knall geben, damit die Vögel Zeit haben, wegzufliegen.

An dem Tag wird das Team des Technischen Hilfswerks in einem Radius von 300 Metern um den Sprengbereich alles absperren. Damit sich in diesem Gebiet niemand zufällig aufhält und alles sicher verlaufen kann, werden auch die Suchhunde eingesetzt.

Welche Auswirkungen hat die Sprengung auf den Verkehr?

Am Sprengtag wird die A 45 zwischen den Anschlussstellen Siegen und Wilnsdorf gesperrt. Die Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen dauert von 9 : 30 bis 14 Uhr. Die Straße Wolfsbach (L 562 ) wird von 8 bis 14 Uhr ab dem Kreisel Leimbachstraße/Wolfsbach bis zur Eiserntalstraße für den Verkehr voll gesperrt.

Die Landstraße 909 zwischen Eisern und Obersdorf, die unter der Brücke verläuft, wird voraussichtlich bis Ende Mai voll gespert.

Wieso gestaltet sich die Lage rund um die Sprengung der Rahmedetalbrücke komplizierter als hier?

Weil bei einer Prüfung der Rahmedetalbrücke immense Schäden entdeckt worden waren - sie gilt seit dem als einstürzgefährdet. Diese Schäden machten eine sofortige Sperrung im Dezember 2021 notwendig.

Seit Dezember 2021 ist die Rahmedetalbrücke gesperrt

Kurz nach der Sperrung wurde klar: Die Rahmedetalbrücke ist nicht zu reparieren. Sie muss abgerissen und neu gebaut werden. Sprengung und Neubau einer Autobahnbrücke sind in Deutschland juristisch und bürokratisch komplizert.

Während des gesamten Baus der Talbrücke Eisern blieben immer einige Fahrspuren nutzbar.

Was passiert nach der Sprengung?

Arbeiten rund um die Sprengung