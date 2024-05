Gefahr gebannt: Belmickes schiefe Kirchturmspitze ist weg

Nicht der Haussegen hing schief in Bergneustadt-Belmicke, sondern das Kirchenkreuz. Wochenlang konnten deshalb keine Messen und Gottesdienste in der 1892 erbauten Pfarrkirche mehr stattfinden. Doch das gehört nun der Vergangenheit an.

Das Flatterband und das gelbe Hinweisschild mit der Aufschrift " Achtung! Aufgrund der defekten Kirchturmspitze ist ein Betreten der abgesperrten Fläche strengstens untersagt " konnte Gemeinderatsvorstand Stefen Heße am Freitagnachmittag entfernen. Die Menschen im Ort sind froh.

Keine Kirche von Ostern bis Himmelfahrt

Ausgerechnet um Ostern herum hatten Fachleute festgestellt, dass die tragende Konstruktion des Turmkreuzes stark beschädigt war. Die Kirche wurde gesperrt. " Die Sicherheit unserer Gemeinde geht schließlich vor ", so Heße.

Anwohnerinnen und Anwohner beobachten die Demontage

Bevor das schiefe Kirchenkreuz abgebaut werden konnte, musste zuerst die Denkmalbehörde zustimmen. Und auch dann war die Aktion noch schwierig. Dafür war extra ein 60 Meter hoher Autokran sowie Industriekletterer aus Köln nach Bergneustadt gekommen.

Kirche vorerst ohne Kirchenkreuz

Doch an diesem Morgen stimmte alles: Kein Wind, kein Regen – beste Voraussetzungen für die Aktion in luftiger Höhe. Mit dem Kran wurden die beiden Industriekletterer in die Lüfte gehoben.

Die Fachleute arbeiten in rund 50 Metern Höhe an dem Turm

Auf einer Höhe von knapp 50 Metern legten sie ihre Sicherung an und mussten dann mit einer Säge den Kaiserstiel durchtrennen. So nennt man die innere Holzsäule eines Turmdachs, an der die weitere Dachkonstruktion und das Turmkreuz befestigt sind.

Löchrige Unterkonstruktion

Dieser tragende Holzbalken war durch die Witterung in die Jahre gekommen. Die Bleiummantelung zeigte schon viele Löcher und auch das Holz war an einigen Stellen kaputt.

Wie groß die Schäden waren, wurde erst deutlich, als das schwere Bauteil mit dem Kran sicher vor der Kirche abgeladen worden war. Bis dahin waren mehr als zwei Stunden vergangen, denn bei so einem Einsatz geht Sicherheit vor Schnelligkeit.

"Wir danken den Fachleuten für die gute Arbeit. Vom Kranfahrer über die Kletterer bis zum Mitarbeiter am Boden – alle haben eine tolle und gute Arbeit geleistet." Stefan Heße, Vorstandsmitglied des Gemeinderates

Bald soll die Unterkonstruktion des Kirchenkreuzes erneuert werden. Dann wird das knapp 500 Kilo schwere Kreuz samt Turmhahn wieder weithin sichtbar sein.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 10.05.2024 auch im Hörfunk auf WDR2 und im Fernsehen in der Lokalzeit Südwestfalen und der Lokalzeit aus Köln.

