Nach Mord an Obdachlosem: Betroffenheit in Horn-Bad Meinberg

Etliche Kerzen stehen auf der kleinen Wiese in einem Wohngebiet. Hier war der Obdachlose Thorsten D. in der Nacht zum Donnerstag (26.10.2023) ermordet worden. Die Obduktion hat Messerstiche als Todesursache bestätigt.

Zwischen den Kerzen sind Blumen niedergelegt. Auch mehrere Bilderrahmen mit Fotos des Toten stehen dort. Sie zeigen einen fröhlichen Mann mit Sonnenbrille und Bierflasche in der Hand.

Tat ist Gesprächsthema in der Stadt

Auf der Wiese am Tatort stehen auch am Montag noch viele Kerzen

Immer wieder kommen Menschen vorbei, bleiben kurz stehen, halten Inne. Die Betroffenheit in der Stadt ist nach wie vor groß. "Ich glaube, dass immer noch diese Bestürzung vorherrscht. Und eine große Verunsicherung in der Bevölkerung" , sagt Matthias Zizelmann, Pfarrer der evangelischen Kirche in Horn.

Schulen bieten Unterstützung an

In den Schulen gibt es weiter Gesprächsangebote und Unterstützung unter anderem durch Schulpsychologen. An der Sekundarschule soll es im Laufe der Woche zudem eine extra Stunde mit den Klassenlehrerinnen oder -lehrern geben.

Dabei soll Schülerinnen und Schülern im geschützten Raum der Klassengemeinschaft die Möglichkeit gegeben werden, über ihre Gedanken im Zusammenhang mit der Gewalttat zu sprechen, heißt es von der Schulleitung.

Jugendliche haben Gewalt zugegeben

Nachdem die beiden 15-jährigen Verdächtigen bei der Polizei bereits eingeräumt hatten, gegenüber Thorsten D. gewalttätig geworden zu sein, hat auch der 14-Jährige zugegeben, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Eine Richterin hat für alle drei Untersuchungshaft angeordnet.

Staatsanwalt Alexander Görlitz im Gespräch mit dem WDR

Bei Jugendlichen sind die Hürden hierfür höher als bei Erwachsenen. Die Verhältnismäßigkeit der U-Haft muss besonders geprüft werden, erläutert Staatsanwalt Alexander Görlitz. Im Fall der drei mutmaßlichen Mörder sei die Haftanordnung aber unausweichlich gewesen.

"Hier ist es so, dass wir den Jugendlichen den Vorwurf des gemeinschaftlichen Mordes machen. Dabei handelt es sich um ein massives Kapitalverbrechen. Nach eingehender Prüfung der Sach- und Rechtslage hat die Staatsanwaltschaft keine andere Möglichkeit gesehen, als hier die Untersuchungshaft anordnen zu lassen." Alexander Görlitz, Staatsanwalt

Getrennte Unterbringung für Mittäter

Die drei Jugendlichen sind in unterschiedlichen Jugendgefängnissen in NRW untergebracht, damit sie während der Untersuchungshaft keinen Kontakt zueinander haben können. So soll verhindert werden, dass sie sich absprechen können.

Bis zu zwei Stunden Besuch pro Monat dürfen jugendliche Untersuchungshäftlinge erhalten. Aufgrund des jungen Alters der Beschuldigten bemüht sich die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben, das Verfahren schnell abzuschließen. Wann Anklage gegen die drei erhoben wird, ist aber noch unklar.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 30.10.2023 in der Lokalzeit OWL und im Radio auf WDR2.