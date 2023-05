Rahmedetalbrücke: Abbruch und Recycling 

95 Prozent Wiederverwertung sind das Ziel, 17tausend Tonnen Beton und Stahl sind das Ausgangsmaterial. Gleich vom ersten Tag nach der Sprengung an wurden an der Brückenbaustelle Materialien getrennt und abgefahren. Dafür sind knapp 30 LKW im Dauereinsatz und verstärken so übergangsweise das Verkehrschaos drumherum.

Schweres Gerät Bagger mit Schaufeln, Bagger mit Beißzangen und Scheren, Bagger mit Meißeln: an der Baustelle sind jede Menge schwere Maschinen damit zugange, Betonstücke klein zu hämmern. Die stählernen Bewehrungsstangen werden aus den Blöcken regelrecht herausgezogen.

Alte Straße wird zur neuen Straße

Ist der Beton erst einmal eisenfrei werden die Brocken dann an andere Baustellen gefahren und dort zusammen mit den Asphaltresten zu 4,5 cm kleinen Brocken zermahlen. Die werden dann zum Untergrund für neue Straßen verwendet. Aktuelles Beispiel: Auf dem früheren Opelgelände in Bochum wird ein neues Industriegebiet vorbereitet. In den Boden kommt Schutt aus der Rahmedetalbrücke.