Prozessauftakt im Mordfall Marion S.: Musste die Frau sterben, weil sie die Scheidung wollte?

Die Staatsanwaltschaft will beweisen, dass es ihr Ehemann war. Er soll sie in ihrem Elternhaus überrascht und überwältigt haben. Vorher soll er in dem Wald ein Grab für sie ausgehoben haben. Ermittler sicherten DNA -Spuren seiner Frau im Kofferraum seines Autos. Außerdem soll der Angeklagte kein Alibi für die Tatzeit haben.

Reiner Indizienprozess

Hans-Heinrich S. hat im Ermittlungsverfahren die Vorwürfe bestritten. Beim Prozessauftakt machte er nur Angaben zu seinem Lebenslauf. Zur Sache wolle er sich später äußern, so sein Verteidiger Sascha Haring. Im Gespräch mit dem WDR fügte er zu, dass sich die DNA -Spuren im Kofferraum schlüssig erklären ließen. Nach einem Geständnis sieht es also nicht aus.

Im Prozess kommt es nun unter anderem auf die Experten des Landeskriminalamtes NRW an. Sie haben Mikrospuren analysiert. Sie stammen nicht nur aus dem Kofferraum. Was genau dahintersteckt erfährt die Öffentlichkeit erst am 14. Februar. Dann sollen die Experten zu Wort kommen. Vermutlich werden Nachbarn und Bekannte dann wieder in Saal 1 des Landgerichts Bielefeld kommen.

