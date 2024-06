Schüler simulieren große Politik: Bundeswehr an der Gesamtschule Nordwalde

Piraterie ist ein internationales Problem. Sie schadet der Wirschaft aller UN-Mitgliedsstaaten. Doch wie kann die Weltgemeinschaft dem entgegentreten? Nur eine von vielen Fragen, die die Schüler während des dreitägigen Planspiels lösen sollen.

Der Staatsminister von China will dem Konflikt nicht nur militärisch begegnen. Er will auch Entwicklungshelfer nach Afrika schicken, um den Menschen vor Ort zu helfen.

Einblick in internationale Abläufe

Seymen Ükelge vertritt vor der Simulation der UN-Versammlung China.

Der "Staatsminister" von China ist Seymen Ükelge und er ist Schüler der EF an der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule im münsterländischen Nordwalde. Als einer von 32 Schülern seines Jahrgangs nimmt er an der Simulationsübung "Pol&IS" des Landeskommandos der Bundeswehr in Nordrhein-Westfalen teil.

Ziel der dreitägigen internationalen Veranstaltung ist es nicht, Werbung für die Bundeswehr zu machen. " Wir wollen bei der jungen Generation ein Verständnis für die Abläufer der Vereinten Nationen schaffen, einen Einblick in internationale Probleme geben" , sagt Sarah Mühlmeister. Sie ist Referentin für Sicherheitspolitik bei der Bundeswehr und von der Schule für die Veranstaltung angefragt worden.

Schüler spielen Staatschefs und Minister

Referentin Sarah Mühlmeister von der Bundeswehr.

Zuerst herrscht in der Klasse noch etwas Scheu, alle sind zurückhaltend. Doch dann finden die Schülerinnen und Schüler in ihre Rollen. Marleen Hillebrand spielt die UN -Generalsekretärin. Sie moderiert und vermittelt bei den Diskussionen um aktuelle Themen wie Umweltverschmutzung, Piraterie, kriegerische Auseinandersetzungen. " Das Planspiel ist interessant ", findet sie und würde es gern noch einmal machen.

"Politik ist nicht so eindimesional wie auf TicToc"

Der Lehrer für Sozialwissenschaften, Bruno Visser, hat das Planspiel an die Schule geholt. " Alle hier sind Erstwähler ", sagt er. " Das Interesse an Politik ist groß in der Klasse. " Aber wie schwierig es ist, Politik zu gestalten, das ahnen die Schüler im Vorfeld der Simulation nicht. " Politik ist nicht so eindimensional, wie sie meist auf TicToc erklärt wird ", so Visser.

Einführung der Wehrpflicht? Jein