WDR: Was war der ausschlaggebende Moment ?

Cameo: Das Gefühl von Trauer, von Traurigkeit, von mangelnder Liebe mir selbst und auch anderen gegenüber wurde immer größer. Damals war das ein Gefühl, was ich absolut unterdrücken wollte und was ich immer versucht habe, mit Hochgefühlen oder zumindest irgendwelchen extremen Gefühlsregung von anderen dann auszufüllen.

Die Natur war meine Rettung! Max Cameo

Doch irgendwann ging es nicht mehr weg. Ich fiel in eine tiefe Depression, wusste ich muss mein Leben ändern, sonst würde ich untergehen. In diesen Momenten suchte ich Zuflucht in der Natur. Heute weiß ich, die Natur war meine Rettung.

WDR: Was hat die Natur mit dir gemacht?

Max Cameo blickt auf seine Vergangenheit zurück.

Cameo: Es ist schwer zu beschreiben, aber die Natur hat mich so angenommen, wie ich in dem Moment war. Ich konnte durchatmen, wurde nicht bewertet, konnte meinen inneren Frieden finden. Es war ein Gefühl von Ankommen. Ich habe angefangen, immer mehr Zeit in der Natur zu verbringen. Es war für mich wie ein Neuanfang. Raus aus dem Dreck meiner Vergangenheit, rein in ein geordnetes und vor allem lebenswertes Leben.

WDR: Vor zwei Jahren hast Du sogar ein Stück Wald rund um Altena gekauft. Deine ganz persönliche Kraftquelle?

Cameo: Mehr noch. Es ist ein Ort, der nicht nur mir Kraft gibt. Ich möchte meine positiven Erfahrungen mit anderen Menschen teilen. Dafür habe ich vor Kurzem eine Ausbildung zum Survival- und Outdoor Coach absolviert. Eine Herzensangelegenheit. Denn ich wollte meine persönlichen Erfahrungen mit fundiertem Wissen verknüpfen.

Die Natur hat Max gerettet.

In meinen Kursen versuche ich den Teilnehmern eine klare Sicht auf das Leben zu ermöglichen, ihnen die Natur näher zu bringen und sie durch meine persönlichen Erfahrungen wachzurütteln. Ich bin mir sicher, wenn der respektvolle Umgang mit der Natur mich verändert hat, dann haben auch andere Menschen die Möglichkeit dazu.

WDR: Wie sieht heute dein Leben aus ?

Cameo: Ich habe mir in den vergangenen Jahren ein stabiles Gerüst aufgebaut. Im Vordergrund steht nicht mehr die Notwendigkeit, überall mitzumischen oder anderen etwas zu beweisen. Ich mache nur noch das, was mir guttut.

Aus seinen Fehlern hat Max gelernt.

Dazu zählt mein eigener Tattooladen in Altena, wo ich drei Tage die Woche arbeite und vor allem mein Stück Wald, mein persönlicher Kraftort. Mein Leben hat Stabilität, etwas, was ich ohne die Kraft der Natur nicht hätte. Das weiß ich heute.

Das Interview führte Elisabeth Konstantinidis.