7,5 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen werden im Kreis Höxter bereits nach Öko -Richtlinien bewirtschaftet. Mit Blick auf ganz NRW hat die Öko -Modellregion eine Vorbildfunktion und ist damit auch auf der Landesgartenschau präsent.

Der Anteil an Bio -Flächen soll erhöht werden, um Verbraucherinnen und Verbrauchern mehr regionale Bio -Produkte anbieten zu können. Die Beratungsprojektstelle von Laura Jäger, finanziert vom Land, hilft dabei.

Bio und regional ist optimal

Projektmanagerin Laura Jäger unterstützt beim Netzwerken.

In den Öko -Modellregionen scheinen die geplanten 20 Prozent Öko -Landwirtschaft in NRW erreichbar zu sein, so die Einschätzung von Experten. Ob es gelingt, hänge aber von politischen Bedingungen ab. Und genau da setzt die Projektförderung an.