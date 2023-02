Missbrauchsstudie: Neue Erkenntnisse zu Münsters Bischof Genn

In seinen Jahren als Essener Bischof war er oberster Verantwortlicher im Bistum Essen, so Heike Dill vom Münchener Institut IPP, das für die Aufarbeitungsstudie verantwortlich ist. Insgesamt umfasst die Studie die Jahre seit 1958.

Die Untersuchung weist Genn "kein konkretes Versagen im Einzelfall" nach. Der Verantwortung seines Amtes sei er aber dennoch nicht in ausreichendem Maße nachgekommen. Die Wissenschaftler listen mehrere Fälle auf, in denen er nicht konsequent eingeschritten sein soll.

"Nicht konsequent eingeschritten"

Pressekonferenz im Essener Ruhrturm zur neuen Missbrauchsstudie des Bistums Essen

So wird ihm vorgeworfen, er habe sich nicht darum bemüht, sich über ehemalige Sexualstraftäter unter den Priestern im Bistum Münster zu informieren. So konnte ein pädophiler Priester, der sogar in Haft gesessen hatte, weiter tätig sein, obwohl sich der Personalrat im Bistum dagegen entschieden hatte.

Im Fall eines 12-jährigen Mädchens, das Opfer sexuellen Missbrauchs geworden war, soll er sich in einem Brief an die Eltern gewandt haben. Darin hieß es, er hoffe, die Familie könne auch die eigenen "möglicherweise kleinen oder größeren Anteile am Zustandekommen der unguten Situation sehen und sich damit kritisch auseinandersetzen und dass Sie selbst auch Wege der Versöhnung suchen und gehen" .

Desinteresse an der Schuld der Täter?

Wenig Mitgefühl für die Opfer? Desinteresse an der Schuld der Täter? Persönlich kann sich Bischof Felix Genn zu diesen Vorwürfen derzeit nicht äußern. Er befindet sich auf einer Auslandsreise in Ghana.

St.-Paulus-Dom in Münster

Als Bischof von Münster hatte er sich immer wieder auf die Seite der Opfer gestellt und versprochen, sich für vollständige Aufklärung einzusetzen. So hatte er sich nicht zuletzt im vergangenen Sommer für den Umgang mit Tätern und Betroffenen entschuldigt, als die Missbrauchstudie für das Bistum Münster veröffentlicht wurde.