Das Jugendamt

Das Jugendamt in Münster hatte sich bereits vor Jahren um die Familie gekümmert, es gab Gespräche mit der Mutter und ihrem Kind. Intensiver geschah das vor allem ab Sommer 2015 - als das Familiengericht den Fall behandelte. Das Jugendamt schaltete ein Expertengremium ein, recherchierte auch in der Schule und im Sozialen Umfeld des zehnjährigen Jungen. Dabei habe man " keine Hinweise auf eine mögliche Gefährdung des Kindes erhalten ", so die Stadt Münster. Das Kindswohl schien den Jugendamtsmitarbeitern damals letztlich nicht gefährdet.

Kritik daran gibt es unter anderem vom Kinderschutzbund NRW. Der Missbrauchsfall wäre " vermeidbar gewesen, wenn das Kind frühzeitig aus der Familie genommen worden wäre " sagte Heinz Hilgers der Präsident DKSB am Dienstag (09.06.2020). Der Staat könne diese " Kinderrechte in das Grundgesetz bringen " und Gesetze daraufhin prüfen.

Rainer Becker von der Deutschen Kinderhilfe Berlin kritisierte am Dienstag (09.06.2020). ebenfalls die Strukturen im System an sich: " Für mich gibt es ganz klar Defizite in der Gefahrenlagebeurteilung, oft auch bei Familiengerichten und beim Jugendamt - weil man kann nicht mit Sicherheit ausschließen, dass jemand rückfällig wird ." Außerdem brauche es einen Wechsel in der Ausrichtung der Ämter, " dass man sich am Kindeswohl zu orientieren hat und an der Gefahrenprognose und nicht an der Familienförderung. "

Nach eigenen Angaben prüft die Stadt Münster aufgrund der aktuellen Debatte ihre eigene Arbeit jetzt nochmals. Aber die Stadt erwidert auch, man habe es mit einer neuen Qualität von Täterstrukturen im sexuellen Missbrauch zu tun. " Täter im sexuellen Kindesmissbrauch sind mittlerweile technisch so versiert und würden ihre Opfer derart manipulieren, dass es schwierig ist, Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdungzu bekommen ", heißt es in einer Stellungnahme.