Prozess: "Querdenker" vergleicht Landrätin mit Nazis

Nicht angemeldete "Corona"-Demo

Zu dem Vorfall soll es am Abend des 6. Januar 2022 in Minden gekommen sein. Der angeklagte Zahnarzt soll der faktische Versammlungsleiter eines im Vorfeld nicht angemeldeten so genannten „Corona-Spaziergangs“ gewesen sein, so der Vorwurf.

Diese Art von Demonstration richtete sich gegen die zu der Zeit geltenden Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Der Angeklagte soll die damalige Landrätin nicht nur beleidigt, sondern die etwa 150 Teilnehmenden auch aufgefordert haben, vor das Privathaus der Politikerin zu ziehen, um dort „Krach zu machen“ . Die Polizei verhinderte dies allerdings.

Gesellschaft und Politik: "Rote Linie" überschritten

Bürger und Politiker äußerten sich nach dem Vorfall schockiert. Für viele war damit eine „rote Linie“ überschritten. Tausende Personen bilden eine Menschenkette in Minden, um ein Zeichen ihrer Solidarität mit Anna Katharina Bölling zu setzen.

Die 42 -Jährige, die heute die Regierungspräsidentin in Detmold ist, wandte sich damals in einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit. Die Tat habe sie und ihre Familie sprach- und fassungslos gemacht, sagte Bölling : „Das Eindringen in eine Privatsphäre, wo kleine Kinder leben, ist für mich eine klare Grenzüberschreitung und hat mit dem demokratischen Diskurs nichts mehr zu tun.“

Sie dankte der Polizei für ihr umsichtiges und schnelles Handeln. Auch Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) war nach Minden gekommen, um den Einsatzkräften persönlich zu danken. Auch er verurteilte die Tat.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 21.10.2022 in Hörfunk und Fernsehen, u,a, in der Lokalzeit OWL im WDR Fernsehen.