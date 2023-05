Kitas in Münster: Stadt plant Notbetreuung

Die Betreuungsplätze sind für Eltern, die keine Alternativen haben. Die Stadt reagiert damit auf die große Not, in die Eltern geraten, wenn sie von ihrer Kita erfahren, dass die Betreuung nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr möglich ist, weil das Personal fehlt. In Münster kommt das inzwischen häufig vor. Und weil sich so schnell keine Lösung abzeichnet, schafft die Stadt nun Notbetreuungsplätze.

Notbetreuung in einer zentralen Kita

Wieviele das sein werden, ist noch unklar. Sie sollen in einer neuen Kita sein und zentral vergeben werden. Die Stadt sagt, eine Ideallösung sei das nicht. Man versuche, den Mangel möglichst verträglich zu managen.