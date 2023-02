Weiter steigende Zahl: Sexuelle Gewalt an Kindern

Sexuelle Gewalt an Kindern - die Zahl steigt nach wie vor - auch, weil Fachleute in dem Bereich zunehmend sensibilisiert sind und es deutlich mehr Meldungen gibt. In Münster gibt es drei Beratungsstellen, die ambulant arbeiten. Eine davon ist die Ärztliche Kinderschutzambulanz, die bereits vor 30 Jahren gegründet wurde.

Susanne Egerding leitet die Kinderschutzambulanz

Susanne Egerding ist von Anfang an dabei. Sie waren damals zu viert, sagt sie. " Da waren die Anfragen noch nicht so viele, weil die Einrichtung frisch eröffnet wurde und noch nicht so bekannt war und das Thema noch nicht so im öffentlichen Bewusstsein war. "

Das hat sich längst geändert. Das Thema Kindesmissbrauch ist im gesellschaftlichen Bewusstsein angekommen. Unter anderem durch das Ausmaß des Missbrauchs in der Katholischen Kirche. Bei den rund 400 Anfragen im vergangenen Jahr hatten die Ärztliche Kinderschutzambulanz mit jüngeren Kindern, aber auch Jugendlichen zu tun.