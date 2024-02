Isaak nach ESC-Vorentscheid zurück in OWL

Isaaks Sohn hielt es am Freitagabend vor dem Fernseher so lange auf den Beinen, bis sein Vater seinen Song "Always on the run" gesungen hatte, erzählt Isaak. Dann sei er müde umgefallen. Als er am Samstagmorgen aufwachte, sollen seine ersten Worte gewesen sein: "Hat Papa gewonnen?"

Anstrengende Wochen liegen vor Isaak

Isaak Guderian beim Gewinn des ESC-Vorentscheides

Was jetzt kommt, weiß selbst Isaak nicht so recht. Überzeugen muss er ab sofort das europäische Publikum. Dafür sind Konzertauftritte geplant, zum Beispiel in den Niederlanden, Spanien und Polen. Angefragt hätten ihn außerdem schon Talkshows, das Frühstücksfernsehen, Podcasts und verschiedene Internetformate. Ruhig wird es für Isaak bis zum ESC am 11. Mai jedenfalls nicht.