Isaaks Heimatstadt in Feierstimmung: Espelkamp vor der ESC-Party

Der 29 Jahre alte Isaak Guderian dürfte wohl aktuell Espelkamps größter Promi sein. Dabei wohnt er hier erst seit eineinhalb Jahren, und bis zu seinem großen Tag im Februar, als er sich fürs ESC -Finale qualifizierte, war er alles andere als ein Star. Jetzt ist alles anders. Auf dem Markt direkt neben dem Rathaus drehen sich viele Gespräche um Isaak. Daniela Niederdeppe schwärmt von dem Sänger.

"Was Besseres gibts doch gar nicht!"

Sie outet sich sofort als großer ESC -Fan: "Ich habe sofort Karten für meine Tochter und mich fürs Public Viewing gekauft, weil wir eigentlich immer ESC gucken, und wenn man dann noch aus dem Dorf kommt, wo der selber wohnt, also, was Besseres gibts doch gar nicht. Ich finde es super und freue mich da mega drauf."

Gemeint mit dem Dorf ist Espelkamp-Frotheim, wo Isaak mit seiner Frau und den beiden kleinen Söhnen lebt und seine Songs schreibt, wenige Kilometer von Espelkamps Zentrum entfernt. Die Stadt im äußersten Norden von NRW ist in diesem Jahr 75 geworden, wurde nach dem Krieg für Heimatvertriebene gegründet und hat bis heute internationalen Flair.

Heimatort der deutschen ESC-Hoffnung.

Viele der 25.000 Einwohner haben ihre Wurzeln nicht in Deutschland. Auch Isaak Guderian hat übrigens eine isländische Mutter.

"Man kriegt sofort eine Gänsehaut"

Bis heute macht er Straßenmusik, tritt manchmal noch in Espelkamp auf. Doch bekannt geworden ist er durch seinen Song "Always on the run". "Er hat wirklich eine tolle Stimme, da kriegt man sofort eine Gänsehaut" , erzählt begeistert eine junge Mutter auf dem Markt, und ihr Sohn berichtet, dass sogar seine Mathelehrerin für Isaak schwärmt.

Wer die Menschen in Espelkamp befragt, hört fast nur lobende Worte über den Sänger, auch wenn ein grauhaariger Mann seinem begeisterten Kumpel widerspricht: "Ich bin zu alt für diesen Sch…." , sagt er.

Public Viewing und geplante Live -Schalte zu Isaak nach Malmö

Direkt gegenüber vom Markt, im Bürgerhaus, haben schon am Freitag die Aufbauarbeiten begonnen für die große Party am ESC -Abend. Espelkamps Bürgermeister Henning Vieker wird dabei sein.

Mit einer Delegation nach Malmö zu reisen, wie ursprünglich mal kurz geplant, das hat nicht geklappt. Es habe nur noch VIP -Tickets für über 1.000 Euro gegeben, erzählt der CDU -Politiker, der hofft, dass eine Live-Schalte von der Party in Espelkamp zu Isaak nach Malmö klappt. Auch der Bürgermeister mag den Sänger, der sich längst ins goldene Buch der Stadt eingetragen hat und viel für das Image Espelkamps tut.

Gute PR für Stadt Espelkamp

"Das ist was ganz, ganz Tolles, dass man mit ganz unterschiedlichen Menschen ins Gespräch kommt, die sich für Espelkamp interessieren und fragen, was ist das für einer, der Isaak, warum findet der das Leben hier so schön? Wenn der da wohnt, muss Espelkamp doch interessant sein, und das stimmt auch, weil wir eine ganz tolle Stadt hier sind" , kommt Vieker aus dem Schwärmen nicht heraus.

Die Vorbereitungen fürs Public Viewing in Espelkamp laufen.

Der Isaak-Hype kommt ihm gerade recht, den Espelkamp wird in diesem Jahr 75. Zu diesem Anlass hatte Bundespräsident Frank Walter Steinmeier im März drei Tage lang seinen Amtssitz in die Stadt verlegt.