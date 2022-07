Impfpflicht für Gesundheitspersonal noch nicht durchgesetzt

„Einige Einrichtungen haben angegeben, dass gemeldete Personen unverzichtbar für die Sicherstellung der Versorgung sind“ , teilt der Kreis Herford mit. „Diese Stellungnahmen werden nun im Rahmen der einzelnen Verwaltungsverfahren geprüft.“ Ob das die Behörden aber überzeugt, ist noch offen.

„Wir brauchen jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter“

Einrichtungen, wie die von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel in Bielefeld sind gespannt, ob und wann die Entscheidungen der Behörden kommen. Dort sind nach Angaben von Sprecher Johann Vollmer drei bis vier Prozent des Personals nicht geimpft. Bethel hat in rund 140 Einrichtungen in acht Bundesländern etwa 20.000 Beschäftigte – die meisten aber in Bielefeld selbst.