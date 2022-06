Impfpflicht in Kliniken und Heimen: Bisher keine Arbeitsverbote für Ungeimpfte

Nach Angaben des NRW -Gesundheitsministeriums waren bis Mitte April knapp 20.000 ungeimpfte Beschäftigte in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen landesweit gemeldet worden.

Die kommunalen Gesundheitsämter müssen daher seit Wochen tausende Einzelfälle überprüfen. Nach einem Erlass des Landes sollten bis zum heutigen Mittwoch eigentlich alle Prüfungen abgeschlossen werden. In allen abgefragten Städten - darunter Köln, Duisburg, Essen, Münster, Dortmund und Düsseldorf - laufen aktuell aber zum Teil noch hunderte Verfahren.

In keiner der abgefragten Kommunen ist bislang ein Arbeitsverbot gegen einen ungeimpften Mitarbeiter verhängt worden, Bußgelder nur in Einzelfällen bei Meldeverstößen.

Viele lassen sich doch noch impfen

Ein Effekt der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ist aber spürbar. In Düsseldorf haben sich etwa von 2.913 im März als ungeimpft gemeldeten Beschäftigten inzwischen fast 2.000 doch impfen lassen oder einen Genesenen- oder anderen ärztlichen Nachweis vorgelegt.

In anderen Großstädten zeigt sich ein ähnliches Bild. In den meisten Kommunen laufen derzeit Anhörungen der Einrichtungen und betroffenen Mitarbeiter, warum diese nicht geimpft oder so unverzichtbar sind, dass sie trotzdem weiterarbeiten können sollen. Die Gesundheitsämter müssen dann in ihrer Entscheidung abwägen, weil eine Versorgung der Patienten nicht zum Beispiel durch Personalengpässe gefährdet werden soll.