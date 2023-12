Gernheimer Glashütte: Manuelle Glasfertigung ist Kulturerbe der Menschheit

Die Anspannung unter den Mitarbeitern der Glashütte war bis zuletzt groß - nach der Bekanntgabe wurden die Sektkorken vor Freude geknallt. Die vier Glasmacher verfolgten die Verkündung zusammen mit gut einem Dutzend Mitarbeiter der Gernheimer Glashütte.

Sie alle schauten der Bekanntgabe in Botswana per Livestream zu. Dort verkündete die UNESCO die Aufnahme der manuellen Glasfertigung in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit. In dieser soll menschliches Wissen und Können besonders gewürdigt werden.

Das Museum Glashütte Gernheim bewahrt die Tradition

In der Glashütte in Petershagen-Gernheim haben Glasmacher 1812 das erste Glas geblasen. Die Tradition lebt auch heute noch in dem Museum. In der Regel benötigen Glasmacher zehn Jahre, um die Glasverarbeitung zu beherrschen. Die Glashütte in Petershagen zählte im 19. Jahrhundert zu den bedeutendsten Produktionsstätten von Glas und Glasprodukten.

Europäische Länder haben gemeinsam nominiert

Das Traditionshandwerk wurde von Finnland, Frankreich, Spanien, Tschechien und Ungarn gemeinsam mit Deutschland zur Aufnahme in die UNESCO-Liste nominiert.

Glas ist nur kurze Zeit formbar

Glas wird bei Temperaturen von weit über 1.000 Grad Celsius geschmolzen und ist nur für kurze Zeit formbar. Zur Herstellung von Hohlglas blasen die Handwerkerinnen und Handwerker eine kleine Kugel heißes, zähflüssiges Glas mithilfe einer Pfeife auf und bringen sie durch Drehen, Schwenken und die Bearbeitung mit traditionellen Werkzeugen in die gewünschte Form. Für die Produktion von Flachglas wird das heiße Ausgangsmaterial zu einer Walze gestreckt und weiterverarbeitet.

Handgearbeitetes Hohlglas ist für hochwertige Serienproduktionen, Design, die Fertigung von Prototypen und technische Spezialanwendungen bis heute unverzichtbar. Mundgeblasenes Flachglas wird für Restaurierungsarbeiten, aber auch in Architektur und Kunst verwandt. So haben etwa Marc Chagall, Gerhard Richter und Neo Rauch Werke mithilfe dieser traditionellen Handwerkskunst geschaffen.

Wissen über die manuelle Glasfertigung haben nur noch wenige

Das komplexe Wissen über die manuelle Glasfertigung wird in Deutschland nur noch von wenigen Menschen bewahrt und weitergegeben. Die Glasmacherinnen und Glasmacher sind heute international eng vernetzt.