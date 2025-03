Es riecht nach alten Büchern und Schriftrollen in der Bibliothek des Bielefelder Ratsgymnasiums. Einige der Bücher stammen aus dem ehemaligen Kloster der Franziskaner in der Nachbarschaft des Gymnasiums in der Bielefelder Altstadt. Manche sind 500 Jahre alt.

Bibliothek der Mönche

Bibliothek des Bielefelder Ratsgymnasiums

Jetzt erforschen Wissenschaftler der Universität Bielefeld diese Bibliothek der Mönche. Auch eine kleine Gruppe Schülerinnen, Schüler und ihr Lehrer machen mit. Ein kleines abgegriffenes Büchlein mit Ledereinband hat es ihnen besonders angetan.

Buch zur Geschichte des Klostergründers

Die Schüler haben kleine Blüten zwischen den Seiten gefunden. Das Buch ist die Lebensgeschichte vom Heiligen Franziskus, dem Ordensgründer und wurde von einem Gärtner benutzt. Der trug es wahrscheinlich in der Hosentasche und trocknete Blüten darin.

Prof. Andreas Rüther, Universität Bielefeld

Gebannt lauschen die Kinder dem Studienleiter Prof. Andreas Rüther von der Universität Bielefeld: " Man kann viel zeigen mit diesen Büchern, zum Beispiel was die Mönche für Interessen in ihrer Ausbildung hatten ." In der 300-jährigen Geschichte des Klosters kamen 2.300 Handschriften, Drucke und alte Bücher zusammen.

Eine Auswahl solcher frühen Buchdrucke wird ab dem Wochenende im Stadtarchiv Bielefeld ausgestellt.

