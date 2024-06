Europäisches Luftwaffenmanöver von NRW aus überwacht

Das Luftwaffenmanöver "Tiger Meet 24" beginnt heute und dauert zwei Wochen lang. Die Kampfjets und Hubschrauber starten im Fliegerhorst Jagel in Schleswig-Holstein. Erstmals wird auch die neue Großdrohne German Heron TP mit einer Spannweite von 26 Metern eingesetzt.

Die 49 Offiziere im Control and Reporting Centre ( CRC ) in Erndtebrück in Siegen-Wittgenstein beobachten die Flugbewegungen im deutschen Luftraum auf Dutzenden von Bildschirmen. Sie informieren darüber, wenn ein nicht angemeldetes Flugzeug in den deutschen Luftraum eingedrungen ist.

100 Flüge pro Tag

" Dann werden die Alarmrotten informiert. Abfangjäger steigen hoch und kümmern sich um den ungebetenen Gast ", erklärt Major Andreas Kremer. Das passiere bis zu fünfzigmal im Jahr, so Kremer. Aktuell gäbe es öfter einen solchen Alarm.

"Die Russen schicken Drohnen oder Jets. Sie wollen testen, wie konzentriert wir den Luftraum überwachen." Major Andreas Kremer

Control and Reporting Centre (CRC) in Erndtebrück

Jedes Jahr findet ein solches gemeinsames Manöver statt - letztes Jahr unter dem Namen "Air Defender 2023".

Und jetzt kommt noch das Luftwaffenmanöver "Tiger Meet 24" mit 100 Flügen pro Tag zu den ohnehin alltäglichen Herausforderungen in Erndtebrück hinzu. Das jährlich durchgeführte europäische Manöver hat wegen der veränderten geopolitischen Lage noch nie so viel Aufmerksamkeit bekommen. Das Manöver endet am 14. Juni.

