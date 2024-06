Schon am frühen Nachmittag, kurz nachdem die Tore geöffnet sind, wird es voll auf dem Düsseldorfer Messegelände. Die Dokomi ist vor allem eins: bunt. Nur wenige Besucher sind in zivil gekommen, die meisten sind sogenannte Cosplayer - das heißt, sie sind als eine Manga- oder Anime-Figur kostümiert.

Der Aufwand ist unterschiedlich. Einige haben ein Shirt mit einem typischen Motiv an, andere tragen von Kopf bis Fuß ein Kostüm. Wer sich mit Mangas und Animes auskennt, der entdeckt immer wieder bekannte Charaktere.

140 Stunden Arbeit für Kostüm

Nell Mirbach alias Caranell als Sailor Moon

Auch Nell Mirbach, die sich als Cosplayerin "Caranell" nennt, hat eine der populärsten Figuren gewählt: " Ich bin Sailor Moon ", erzählt die 28-Jährige. Für sie hat dieser Anime-Charakter eine besondere Bedeutung: " Ich bin mit ihr aufgewachsen, das ist eine Kindheitsheldin von mir. " Das Kostüm hat sie, wie viele andere, selbst gemacht - Ehrensache.

Phillip Stanz (rechts) als Eldenring-Charakter

Auch Philipp Stanz aus Bonn hat sein Cosplay - eine Figur aus dem Videospiel "Eldenring" - selbst entworfen. 140 Stunden Arbeit stecken in dem Kostüm, angefangen hat er schon im Oktober.

Wenn ich einen coolen Charakter in einem Spiel sehe, dann möchte ich den einfach nachmachen Philipp Stanz, 24, ist schon zum achten Mal in Folge auf der Dokomi

Dokomi lässt Freundschaften entstehen

Diese beiden Cosplayerinnen treffen sich hier zum ersten Mal

Manga und Anime lassen Freundschaften entstehen. Zwei Cosplayerinnen treffen sich hier in Düsseldorf auf der Messe zum ersten Mal, bisher kennen die beiden sich nur aus dem Internet. Über das gemeinsame Hobby sind sie in Kontakt gekommen. Um sich hier mit Gleichgesinnten zu vernetzen und mit ihnen das Wochenende zu verbringen, sind sie mehrere Stunden gefahren: Sie kommen aus der Nähe von Hamburg und von der französischen Grenze.

Manga- Workshops und Anime- Stars

Bunte Stände mit Pikachu und Co auf der Dokomi

Viel zu gucken gibt es auch in den Messehallen an den rund 1.500 Ständen. Hier gibt es Kleidung, Accessoires wie bunte Perücken und Schwerter, aber auch Kuscheltiere und japanische Snacks. Neben den Ständen gibt es verschiedene Workshops, in denen man lernen kann, wie man selbst ein Cosplay-Kostüm näht, Kimonos richtig bindet oder Mangas zeichnet.

Schon Freitagmittag ist die Dokomi gut besucht

In einer der Hallen können Besucher außerdem bekannte Stars der Szene treffen, beispielsweise Synchronsprecher Tommy Morgenstern, bekannt als die deutsche Stimme von Son Goku aus der japanischen Serie "Dragon Ball Z". An seinem Tisch ist schon am Freitagmittag eine lange Schlange für Autogramme und ein gemeinsames Foto mit dem Sprecher.

Die Dokomi läuft das gesamte Wochenende über. Tickets für Samstag und Sonntag gibt es allerdings nicht mehr. Düsseldorf ist eng mit Japan verbunden und hat eine der größten japanischen Communitys in Europa.

Unsere Quellen: