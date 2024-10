Heute vor einem Jahr: Hackerangriff auf Südwestfalen IT

In der Nacht zum 30. Oktober 2023 verschlüsselten Hacker die Daten auf den Servern der Südwestfalen IT ( SIT ) und machten sie unbrauchbar. Computer an 22.000 Arbeitsplätzen in Verwaltungen waren tot, 1,6 Millionen Bürger betroffen. Rathäuser blieben geschlossen, Autos ließen sich nicht anmelden, Geburts- und Sterbeurkunden mussten per Hand ausgefüllt und per Fax verschickt werden. Selbst der Terminkalender der Siegerlandhalle war zeitweise nicht mehr verfügbar.

Siegener Stadtbaurat Henrik Schumann, Leiter des Krisenstabs

Der Siegener Stadtbaurat Henrik Schumann ist Leiter des Krisenstabes – und an jenem 30. Oktober war er richtig gefordert. "Wir hatten kein Telefon mehr, kein Internet, keine Email. Also sämtliche Kommunikationskanäle waren weg und wir konnten natürlich auch auf keinen Rechner zugreifen. Das war eine richtige Krise."

Fast ein Jahr Krisenmodus

Und die Krise sollte länger andauern, als manche zu Beginn hofften. Erst vor vier Wochen, also nach elf Monaten verkündete die Südwestfalen IT, der Krisenmodus sei beendet. Auch das macht die Dimension des Angriffs deutlich. "Ich denke, es war die größte Herausforderung für IT- Dienstleister in der Bundesrepublik Deutschland", sagt Theo Melcher. Er ist Landrat im Kreis Olpe und Chef des Zweckverbandes mit 72 Städten und Kreisen, dem die SIT gehört.