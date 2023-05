E-Bikes und Pedelecs bei Fahrraddieben besonders beliebt

Die hohen Schadenssummen in dem Bereich hängen unmittelbar mit dem steigenden Anteil an E-Bikes und Pedelecs zusammen. So sind etwa im Dezember bei einem Diebstahl in einem Fahrradladen in Schermbeck Räder mit einem Wert in sechsstelliger Höhe geklaut worden: " Die Räder hatte alle einen Wert von 4.000 bis 5.000 Euro ", sagt Peter Reuters, Presssprecher der Kreispolizeibehörde Wesel.

In diesem Fall hatte der Ladenbesitzer Glück, weil das Gros der geklauten Räder in Duisburg nach einem Zeugenhinweis sichergestellt werden konnte. Ein Blick in die Statistik verrät jedoch, dass dies bei Fahrraddiebstählen die Ausnahme ist.

Über dieses Thema berichtet auch die "Aktuelle Stunde" im WDR Fernsehen am 6. Mai 2023 ab 18.45 Uhr.