Mit der Ex-Prinzessin verwandt

Schon 2020 besuchte das damalige Prinzenpaar die Borkener Neumühlenschule. Rektorin Silke Nürnberg ist mit der damaligen Prinzessin verwandt. Kurzerhand hatte sie damals die Düsseldorfer eingeladen, in ihrer Förderschule vorbeizuschauen. Und dieser erste Besuch blieb so stark in Erinnerung, dass eine Wiederholung her musste - diesmal mit Prinz Dirk II. & Venetia Uåsa.

Prinz Dirk: " Was Schöneres gibt es nicht "

Eine gute Stunde lang Karnevals-Spaß in der Schulaula

Musik, Spiel und Spaß – allen Beteiligten sieht man in der Schulaula an, mit wieviel Leidenschaft und Freude Schüler, Lehrer und die Gäste aus Düsseldorf dabei sind. Am Ende tritt auch das Prinzenpaar auf die Bühne, verleiht Orden und spiegelt die Freude wider, die Ihnen von den rund 150 Kindern zuvor entgegengebracht wurde. Prinz Dirks Fazit: " Das ist Karneval: Alle feiern, egal wer, was Schöneres gibt es nicht und das öffnet Herzen !"

Nach erlebnisreichen anderthalb Stunden heißt es dann Abschied nehmen – aber alle sind sich sicher: Das war heute nicht der letzte Karnevalsbesuch der rheinischen Jecken in der Borkener Förderschule.