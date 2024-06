Heroin auf Rezept: Ambulanz in Bielefeld soll kommen

Monatelang haben die Stadt Bielefeld und die Medikus-Gruppe eine Zusammenarbeit aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen. Zu groß schienen die Differenzen in Bezug auf den Standort am Hauptbahnhof sowie die Größe der geplanten Praxis.

Jetzt haben beide Seiten doch eine Einigung erzielt und wollen in einer Diamorphin-Ambulanz kooperieren, um Heroinabhängige mit dem Heroin-Ersatz Diamorphin zu behandeln.

Prüfungen stehen noch aus

Die Drogenberatung der Stadt prüft künftig, wer für die Therapie, die Behandlung mit Diamorphin konkret infrage kommt. Die Auflagen für die Behandlung mit dem Heroin-Ersatzstoff sind sehr hoch. Unter anderem müssen Patientinnen und Patienten bereits zwei ernsthafte Versuche unternommen haben, vom Heroin wegzukommen.

Diamorphin-Ambulanz am Hauptbahnhof Bielefeld so gut wie fertig

Gibt die Drogenberatung grünes Licht, wird die Behandlung von dem privaten Anbieter durchgeführt. Bei dem eingesetzten Diamorphin handelt es sich um pharmazeutisch hergestelltes Heroin, das in der Praxis unter Aufsicht als Ersatz für Straßenheroin ausgegeben wird. Die Medikus-Gruppe betreibt Diamorpin-Ambulanzen bereits in mehreren Städten in NRW, darunter in Düsseldorf, Wuppertal und Iserlohn.

Video starten, abbrechen mit Escape Heroin auf Rezept Planet Wissen . . 04:28 Min. . UT . Verfügbar bis 17.06.2024. WDR. Von Jens Hahne.

In Bielefeld entsteht die Praxis in ehemaligen Räumlichkeiten der Deutschen Post. Mehr als zwei Millionen Euro hat ein Arzt aus Düsseldorf hier bereits investiert. Auf 1.400 Quadratmetern sollen sich Suchtkranke künftig aufhalten, erhalten an der Ausgabe die individuell dosierte Spritze mit Diamorphin.

Zuletzt gab es große Kritik an der geplanten Diamorphin-Praxis

Zuletzt drohte die Praxis der Medikus-Gruppe am Bielefelder Hauptbahnhof zu scheitern. Nach Angaben der Bezirksregierung fehlten wichtige Unterlagen für ein Genehmigungsverfahren. Darunter ein Konzept, wie die Praxis des Privatanbieters in das örtliche Suchthilfesystem integriert wird - das ist gesetzlich so vorgesehen.