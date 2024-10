Erschüttert über Angriffe: Billerbecker Helfer in der Ukraine

Organisiert hat den Hilfstransport ins Kriegsgebiet die Elterninitiative Billerbeck. Sie hatte in den vergangenen drei Jahren schon mehrfach Kindern aus Malyn eine Auszeit vom Kriegsalltag ermöglicht, hier in Billerbeck im Münsterland. Und es war auch nicht der erste Hilfstransport in die Heimatstadt der Jungen und Mädchen, die nahe der Hauptstadt Kiew liegt.

Hilfsgüter und mentale Unterstützung

Die Helfer der Elterninitiative aus Billerbeck

Monatelang hatte die Initiative in Billerbeck Spenden gesammelt, bei Bürgern, Unternehmen und sozialen Organisationen. Dutzende Gehhilfen, Fahrräder und auch Rollatoren kamen dabei unter anderem zusammen. Das alles sei aber nur der sprichwörtliche Tropfen auf dem heißen Stein, sagen die Helfer. Wichtig sei auch den Menschen in der Ukraine zu zeigen: Wir sind für Euch da.

Helfer bereiten nächsten Hilfstransport vor

"Wir haben uns das Krankenhaus vor Ort nochmal angesehen, es ist wirklich in keinem guten Zustand ", schildert Frank Averstegge. Das Krankenhausteam will nun eine Liste aufstellen, was am dringendsten benötigt wird. Dazu zählen neben medizinischen Produkten beispielsweise auch PC-Monitore.

Möglicherweise sind die Sachen dann beim nächsten Transport an Bord. Der ist für das kommende Frühjahr geplant.

