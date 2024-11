Komplexes und langwieriges Verfahren

In dem sehr komplexen Verfahren hatten die Beteiligten immer wieder um Zeit für Stellungnahmen in vielen Detailfragen gebeten. So begründet das Gericht die lange Verfahrensdauer.

Die Karte zeigt die Entfernung zwischen Jülich und Ahaus für den Atomtransport

Grund des Streits: In Jülich bei Aachen lagern rund 300.000 Brennelemente-Kugeln in 152-Castor-Behältern aus einem früheren Versuchsreaktor. Wo der Atommüll nun bleiben soll, darüber wird schon lange rechtlich und politisch gerungen.

Landesregierung präferiert Lager in Jülich

Die schwarz-grüne Landesregierung könnte sich auch vorstellen, die Castoren in Jülich in einem neu zu bauenden Lager zu belassen, statt sie - aufwändig geschützt - durch halb NRW zu fahren. Die Genehmigung für das jetzige Lager in Jülich war bereits vor Jahren ausgelaufen.

Nach Angaben der Gerichtssprecherin steht eine Genehmigung für den Transport von Jülich nach Ahaus - unabhängig von der juristischen Entscheidung in der Einlagerungsfrage - ohnehin noch aus. Ein Urteil des OVG im Dezember wäre deshalb nur ein Zwischenschritt.

