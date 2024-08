Bad Lippspringe: Abschiebehäftling flüchtet aus Klinik

Aus der Karl-Hansen-Klinik in Bad Lippspringe war am Mittwoch ein Geflüchteter, der bereits in Abschiebehaft saß, aus dem Fenster gesprungen und entkommen. Die Polizei Paderborn hat den Mann gesucht, auch mit dem Einsatz von Spurhunden. Bislang vermeldet sie keinen Erfolg. Er ist zur Fahndung ausgeschrieben.

Der Geflüchtete hatte zuvor in Düsseldorf gelebt, ist dann aber nach Büren in die Abschiebehaftanstalt überstellt worden. Von dort soll er wegen eines Tuberkulose-Verdachts in die Karl-Hansen-Klinik nach Bad Lippspringe gebracht worden sein. Von dort floh er. Von der Klinik heißt es indessen: "Wir haben eine Computertomografie der Lunge durchgeführt und festgestellt, dass keine Tuberkulose vorhanden ist."