12-Jährige starb im Klinikum Lippe: Krankenschwester vor Gericht

Hätte der Tod eines 12-jährigen Mädchens verhindert werden können? Das ist heute am Amtsgericht in Detmold die entscheidende Frage. Das Kind war an einem Abend im Jahr 2019 mit Erbrechen und Fieber in die Notaufnahme in Detmold eingeliefert worden.

Krankenschwester wird zuerst der Prozess gemacht

Noch nachts wurde die 12-Jährige auf eine Station verlegt. Als sich der Zustand das Mädchens weiter verschlechterte, soll ihre Mutter die angeklagte Krankenschwester mehrfach gebeten haben, einen Arzt zu rufen. Das habe sie laut Staatsanwaltschaft aber nicht getan.