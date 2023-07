Aufnahmestopp bei den Tafeln in Ostwestfalen-Lippe

Seit der russischen Invasion in der Ukraine sind immer mehr Menschen auf Hilfe angewiesen. Viele ukrainische Flüchtlinge meldeten sich seither bei den Tafeln. Doch die sind mittlerweile stark beansprucht.

Aufnahmestopp bei der Paderborner Tafel

" Derzeit sind leider keine Neuanmeldungen möglich ", heißt es vom Vorstand der Einrichtung. Das gelte erstmal bis zum Ende der Sommerferien. " Wir bedauern dies sehr und müssen die aktuellen Entwicklungen abwarten. " Wenn es wieder freie Plätze gebe, werde man das bekannt geben.

Mehr Ehrenamtliche und mehr Lebensmittel benötigt

Die Paderborner Tafel hofft auch, dass sich wieder mehr Ehrenamtliche melden, um sie zu unterstützen. Gerade in der Corona-Zeit hatten sich bei mehreren Tafeln ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zurückgezogen. Auch andere Einrichtungen sind derzeit stark gefragt. Die Tafel in Bad Salzuflen versorgt aktuell rund 600 Menschen. Vor einem Jahr waren es noch halb so viele. Auch dort fehlt es an Lebensmitteln, um alle Bedürftigen ausreichend versorgen zu können.

In den Supermärkten bleiben weniger Lebensmittel übrig

Der Grund für das knappere Angebot liegt aber nach Angaben von vielen Tafeln auch daran, dass die Supermärkte immer besser planen und weniger übrig bleibt. In Gütersloh und Lippe geben die Tafeln deshalb nur noch alle zwei Wochen Lebensmittel aus.