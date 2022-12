Weiße Weihnachten - gibt's das überhaupt noch?

Am Montag besteht zwar nochmal Glatteisgefahr - dennoch ist klar: Es wird wieder wärmer, die Tage mit klirrenden Minustemperaturen in NRW sind dann erstmal vorbei. Die Vor-Weihnachtswoche wird windig, regnerisch - und vor allem mild. Leider heißt das: Die Chance für weiße Weihnachten schmilzt im wahrsten Sinn des Wortes dahin - sagt WDR-Meteorologe Jürgen Vogt.

Aber eigentlich hat man ja kaum noch damit gerechnet, denn: Der letzte Winter, in dem weite Teile NRWs wirklich im Schnee versanken, war 2010 - vor mehr als zehn Jahren also. Da lagen am ersten Weihnachtstag sogar in der Metropole Köln 23 Zentimeter Schnee, in Aachen waren es 35 Zentimeter. Die Tageshöchsttemperatur in Köln betrug knackige minus drei Grad. Ein Jahr darauf schien am selben Tag mit zehn Grad schon der Frühling vor der Tür zu stehen - ähnlich die folgenden Jahre.