Dass Mariah Carey auch die ganz hohen Töne trifft, wird die und der eine oder andere wissen. Zum Start in den November hat sie mit ihrer Stimme sogar das Eis zum Bersten gebracht. Das Eis, das sie so lange gefangen hielt, bis es mal wieder an der Zeit ist, ihren Weihnachtssong "All I want for Christmas" auszupacken. Das ist die kurze Geschichte ihres Tweets "It's Time", den die 55-Jährige am Freitag samt Halloween- und Weihnachtsbaum-Emoji im Internet abgesetzt hat.

Mariah Carey mit Weihnachtshit bald 100 Wochen in den Charts

Die Geschichte ihres bekanntesten Hits ist deutlich länger als ihr 34-sekündiges Video samt berstendem Eis zum Saisonstart der Weihnachtslieder. Vor genau 30 Jahren wurde der Song veröffentlicht, und in dieser Weihnachtssaison wird Carey mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Schallmauer von 100 Wochen in den deutschen Charts durchbrechen.