Vorsicht! Viele dieser Deals sind gar nicht so einmalig. Rabatte am Black Friday werdenmeist der Preisempfehlung des Herstellers gegenübergestellt. Diesen Preis verlangt aber kaum ein Händler. Angebliche Rabatte von 50 Prozent bedeuten also oft nur eine Ersparnis von 10 oder 20 Prozent gegenüber dem sonst üblichen Preis.

Um solche Fake Rabatte zu durchschauen, lohnt es sich, die Preisentwicklung eines Produkts über einen längeren Zeitraum zu beobachten. Einige Vergleichsportale bieten genau das an. Da kannst du außerdem einen Preisalarm einstellen, um benachrichtigt zu werden, wenn ein Produkt wirklich besonders günstig angeboten wird.

Macht kaufen glücklich?

Einkaufen setzt Glückhormone wie Dopamin in uns frei, insbesondere wenn wir dabei meinen, einen guten Deal zu machen. Obwohl wir Geld ausgeben, fühlt es sich an, als bekämen wir etwas geschenkt. Dieses Gefühl hält allerdings selten lange an und es kann geradezu süchtig machen, sagt Wirtschaftspsychologin Anna Schneider von der Hochschule Trier.