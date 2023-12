Harry-Potter-Schau in Köln: Wenn die Weasley-Zwillinge zu Besuch sind

Die beiden sind gar nicht rothaarig

Als Erstes gibt es, wie viele Fans wohl wissen, die Erkenntnis: Die beiden sind in echt gar nicht rothaarig. "Unsere Naturhaarfarbe ist braun. Wir haben sie über zehn, elf Jahre rot gefärbt" , erklärt James Phelps im Gespräch.

Die Weasley-Schauspieler von Harry Potter bei den Dreharbeiten.

Sind die beiden nach so vielen Jahren Harry-Potter-müde, wollen vielleicht mal etwas anderes als Fred und George Weasley sein? Im Gegenteil. "Wir wissen, wie glücklich wir uns schätzen können, Teil dieser Filme gewesen zu sein" , so James. "Und wir sind sehr glücklich zu sehen, was das Menschen auf der ganzen Welt bedeutet." Deutschland habe eine tolle Harry-Potter-Fanbase. Die sei auch ein Grund für die Ausstellung in Köln.

"Die Tage, wo ich Feuerwerk in der Schule angezündet habe, liegen hinter mir"

James und Oliver Phelps zeigen sich also dankbar für ihre Zeit mit Harry Potter - verändert hat sich in den mehr als 20 Jahren trotzdem viel. Oliver hat jetzt selbst zwei Kinder und war letztens mit seiner Tochter auf einem Harry-Potter-Geburtstag. "Das war schon komisch, wie ich da einfach so in der Ecke saß", erzählt er lachend. Er habe nie gedacht, dass sich das Phänomen Harry Potter über Generationen ziehen werde, das sei schon wirklich besonders.

Wie sehr fühlen sie sich noch wie Fred und George? Da gehen die Antworten der beiden Zwillinge auseinander. "Ich bin wahrscheinlich teilweise immer noch genau so unreif, aber ich denke, die Tage, wo ich Feuerwerk in der Schule angezündet habe, liegen wahrscheinlich hinter mir ", so Oliver.