Bundesweit vier Festnahmen

Laut Bundesanwaltschaft gab es vier Festnahmen bei der Razzia. Eine Sprecherin bestätigte zwei Festnahmen im Landkreis Mittelsachsen, eine im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg und eine in Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz.

"Identitätskarte" des "Reichsbürger"-Aktivisten Peter Fitzek

Zu den Festgenommenen gehöre auch Peter Fitzek, der die Vereinigung nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden 2012 in Wittenberge gegründet hatte. Ihm werden unerlaubte Einlagen- und Versicherungsgeschäfte vorgeworfen.

Eine Kampfsportschule in Düsseldorf als Anlaufpunkt

In den vergangenen Jahren gab es auch in NRW häufiger Treffen des Vereins "Königreich Deutschland". Diese Informationsveranstaltungen fanden beispielsweise in Bottrop oder Bergisch Gladbach statt.

Die Spuren des "Königreich Deutschland" führen auch nach Düsseldorf. Über mehr als zehn Jahre gab es dort eine Kampfkunstschule, die den Zutritt nur Zugehörigen des Königreichs Deutschland gestattete. Ende 2024 hat die Schule den Betrieb eingestellt und der Betreiber ist nach Sachsen umgezogen. Das Ladenlokal steht noch leer.