Bäume gestresst von der Hitze

Beim Landesbetrieb Wald und Holz sieht es dagegen nicht gut aus: Über 130 Waldbrände gab es in diesem Jahr in NRW - durchschnittlich brennt es dagegen in den Wäldern lediglich rund 30 Mal pro Jahr. Nach Schätzungen sind 200.000 große Waldbäume durch die Trockenperiode abgestorben. Weitere 500.000 Bäume werden Prognosen zufolge durch Krankheiten und Pilze absterben.