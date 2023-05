Was wird an Pfingsten eigentlich gefeiert?

Was feiern Christen an Pfingsten?

Pfingsten gilt als Geburtsstunde der christlichen Kirche. An diesem Feiertag wird der Heilige Geist gefeiert, der laut Bibel die Jünger Jesu 50 Tage nach dessen Tod am Kreuz ergriffen haben soll. Dadurch sollen sie plötzlich in der Lage gewesen sein, neue Sprachen zu sprechen und in diesen das Wort Gottes zu verbreiten.

Durch dieses Pfingstwunder konnten Menschen aller Nationen von nun an die Predigten der Apostel verstehen. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, bezeichnet Pfingsten als die Initialzündung einer Kirche der Vielfalt, der vielen Sprachen, Kulturen, unterschiedlichen Biografien und Herkünfte.

Was steht in der Bibel über Pfingsten?

Den biblischen Berichten zufolge schenkt Gott seit Pfingsten seinen Geist nicht mehr einzelnen Auserwählten sondern allen Christen: " Sie wurden alle erfüllt von dem heiligen Geist und fingen an, zu predigen in anderen Sprachen ", heißt es in der biblischen Apostelgeschichte.

Bei dem Treffen der Jünger Jesu " sah man etwas wie Feuer, das sich zerteilte, und auf jeden von ihnen ließ sich eine Flammenzunge nieder “, heißt es im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. Auf die Pfingsterzählung des Neuen Testaments geht daher wohl auch die Redewendung " Feuer und Flamme sein " für " begeistert sein " zurück.

Wie wichtig ist Pfingsten?

Pfingsten ist nach Ostern (Kreuzigung und Auferstehung Christi) und Weihnachten (Geburt Jesu) das dritte große Fest im Kirchenjahr. In vielen Gemeinden werden an Pfingsten Gottesdienste unter freiem Himmel gefeiert. Die Feier im Frühsommer ist auch ein Symbol für Kreativität und Neuanfang.