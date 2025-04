Kölner Oberbürgermeisterin fliegt nach Istanbul • Die Kölner Oberbürgermeisterin Reker nimmt heute in Istanbul an dem deutsch-türkischen Städtepartnerschaftstreffen teil - auf Einladung des damaligen Oberbürgermeisters İmamoğlu. Köln und Istanbul verbindet seit 1997 eine Städtepartnerschaft. In der vergangenen Woche hatte Reker ihrem Amtskollegen in der Untersuchungshaft geschrieben.

Hendrik Wüst mit der Flamme der Welthochschulspiele

Fackel für "Mini-Olympia" in NRW angekommen • Beachvolleyball im Sportpark Duisburg, Judo in der Messe Essen, Leichtathletik in Wattenscheid: Im Sommer wird viel los sein an Rhein und Ruhr. Denn heute in 99 Tagen beginnen die Weltstudentenspiele "World University Games". Nach Olympia und den Paralympics sind sie das drittgrößte Multisportevent der Welt. Am Abend ist das Feuer in NRW angekommen.

DAS WETTER IN NRW

Erst neblig, dann sonnig • Der Tag startet von Ostwestfalen-Lippe bis zum Münsterland mit etwas Nebel, von Südwestfalen bis zum Rheinland ist es dagegen oft sonnig bis leicht bewölkt. Bis zum Mittag sollte sich der Nebel auflösen, dann wechseln sich überall Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen steigen auf 14 Grad im Weserbergland und bis 18 Grad in der Kölner Bucht, oberhalb von 600 Metern gibt es bis 13 Grad.