Beachvolleyball im Sportpark Duisburg, Judo in der Messe Essen oder Leichtathletik in Wattenscheid: Im Sommer wird viel los sein in den Städten an Rhein und Ruhr. In 100 Tagen beginnt nämlich etwas, das viele wohl nicht auf dem Schirm haben: die Weltstudentenspiele "World University Games".

Nach Olympia und den Paralympics sind sie das drittgrößte Multisportevent der Welt. Ähnlich wie bei den "großen Spielen" gibt es eine Fackel, die am Abend am Flughafen Essen/Mülheim angekommen ist. Sie war im Januar in Turin entzündet worden und seither durch Deutschland gereist.

In den kommenden Wochen wird sie bis zur Eröffnungsfeier am 16. Juli in Duisburg von Athleten, Ehrenamtlern und Promis durch NRW getragen. Die erste Etappe übernimmt Hip-Hop-Weltmeisterin Stella Richter.

Was sind die World University Games?

Früher wurde das Event "Universiade" genannt. Heute sind es so etwas wie die Olympischen Spiele für Studierende. Teilnehmen können ausschließlich Studierende zwischen 18 und 25 Jahren, die auch Leistungssport betreiben.

Sie gelten oft als Sprungbrett für junge Sportler, die an Olympia mal teilnehmen möchten. Viele Athleten, die bei der Universiade Medaillen gewonnen haben, haben später auch bei den Spielen hervorragende Leistungen gezeigt.