Darum sind Holocaust-Vergleiche absolut unzulässig

Sechs Millionen Juden getötet

Blick in die Halle der Namen der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem

Im Zweiten Weltkrieg installierte das NS-Regime einen bis heute beispiellosen organisierten Massenmord. Etwa sechs Millionen Juden kamen ums Leben, davon rund vier Millionen in Konzentrations- und Vernichtungslagern, zwei weitere Millionen durch Massaker in den von der Wehrmacht eroberten Gebieten, vor allem im Russlandfeldzug.

Das Wort Holocaust stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie "vollständige Verbrennung". Juden sprechen von der Schoah, dem hebräischen Wort für "Katastrophe".

Absolut falsches Signal an palästinensische Community in Berlin

Dervis Hizarci

"Gerade in Deutschland dürfen solche Äußerungen nicht passieren, aber Abbas sollte sie auch nicht in den Palästinensergebieten machen, denn er relativiert einen nie dagewesenen Massemord in Vorbereitung, Durchführung und gesellschaftlicher Akzeptanz", sagte Dervis Hizarci, der Vorstandsvorsitzende der "Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus" am Mittwoch im Gespräch mit dem WDR .

Für Hizarci steckt hinter Abbas Worten Kalkül: "Ihm ist die gewaltige Größe hinter diesem Begriff bewusst. Seinem Anliegen hilft er damit allerdings am allerwenigsten." Außerdem seien seine Worte ein absolut falsches Signal an die große palästinensische Community in Berlin, die teilweise offen ihren Israelhass austrägt. Damit werde auch der Integrationsprozess in Deutschland torpediert. " Weltpolitiker müssen besonnen auftreten, versöhnend sprechen. Abbas hat eine historische Gelegenheit verpasst ", so Hizarci, Mitglied im Beraterkreis des Antisemitismus-Beauftragten der Bundesregierung, Felix Klein.

Mahmud Abbas (L), Präsident des Staates Palästina, und Bundeskanzler Olaf Scholz