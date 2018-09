Zur Diskussion über den Warntag

Erstmalig hatte das Innenministerium am Donnerstag (06.09.2018) zu einem landesweiten Warntag ausgerufen.

Die Behörde erklärte in einer Pressemitteilung: "Pünktlich um 10:00 Uhr heulten heute am ersten Warntag zeitgleich in allen Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen die Sirenen". Nach WDR -Informationen war dies aber nicht der Fall.

Nicht alle Städte mit Warnsystem

Ruhig blieb es beispielsweise in Münster: Dort sind erst zwei Sirenen funktionstüchtig. Die Städte Essen, Herne und Hilden sind ebenfalls noch nicht mit den Warnsystemen ausgestattet.