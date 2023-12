Warnstreiks in der Stahlindustrie

In Finnentrop im Sauerland beteiligten sich an einer zweistündigen Aktion ab Mitternacht rund 40 Beschäftigte und legten die Arbeit nieder, wie die IG Metall berichtete. In Hagen kamen am Freitagmorgen 60 Gewerkschaftsmitglieder zusammen. Warnstreikaktionen waren auch für Bottrop, Gelsenkirchen und das niedersächsische Salzgitter angekündigt.

Bereits am Donnerstagabend hatten Gewerkschafter in Duisburg das Ende der Friedenspflicht mit einem Fackelmarsch und dem Läuten einer Handglocke eingeläutet. Nach IG-Metall-Angaben beteiligten sich daran rund 250 Personen. Der Marsch endete an einer Großskulptur, die auf einer Deponie-Halde steht.