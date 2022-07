In Südeuropa und damit in vielen Urlaubsregionen brennen die Wälder. In elf französischen Départements gilt die Hitzewarnstufe Orange, am Freitag sollen mancherorts Temperaturen um die 40 Grad erreicht werden. An der französischen Atlantikküste südlich von Bordeaux wüteten noch immer Waldbrände. Mittlerweile fielen mehr als 5.300 Hektar Land den Flammen zum Opfer, mehr als 10.000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht.